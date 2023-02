Im früheren „Kaufhaus am Markt“ wird die Stadt Wittenberg einen Ort für das Arbeiten an der Zukunft der Lutherstadt einrichten. Es ist ein besonderes Gebäude.

Am „Markt 3“ entsteht das Stadtlabor

Sanierung in der Wittenberger Altstadt

Wittenberg/MZ - Frisch hier drinnen. Eingehüllt in eine dicke graue Vliesjacke, Mütze auf dem Kopf, steht Thomas Bolbrock im früheren Kaufhaus am Markt und sagt: „Ich bin froh, dass ich das Kaufhaus damals nicht gebaut habe.“ Damals, das war vor rund 15 Jahren und Bolbrock hatte, wie er weiter berichtet, die Baugenehmigung schon in der Hand. Aber es wäre eine „Sünde“ gewesen, sie zu nutzen. Zu viel der alten Bausubstanz hätte man zerstören müssen.