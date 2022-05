Am Alten Rathaus von Wittenberg soll es blühen

Insektenfreundliche Blumen statt Geranien? Die Stadt kann sich eine andere Bepflanzung am Rathaus vorstellen.

Wittenberg/MZ - Die Lutherstadt Wittenberg kann sich eine andere Bepflanzung der Kästen am Alten Rathaus vorstellen. Das erklärt auf eine Anfrage Stadt-Sprecherin Karina Austermann. Hintergrund ist eine Idee der ortsansässigen Kinderbuchautorin Christine Schmidt-Wichmann. Diese beschäftigt sich in ihrem neuen Buch „Emils Garten“ wie berichtet unter anderem mit der Flora (und Fauna) im Stadtgebiet. Gegenüber der MZ hatte sie erwähnt, dass sie gerade auch am Rathaus im Stadtzentrum andere Blumen als Geranien lieber sähe, da letztere für Insekten wenig Nutzen haben.

Besondere Grünflächenstrategie

Wie Austermann weiter betont, habe es nicht nur einen Austausch mit Schmidt-Wichmann gegeben, man sei auch im Gespräch mit einer Gärtnerei. Mehr Wildblumen zu pflanzen entspreche im Übrigen der Intention der Stadt: Diese verfolgt bekanntlich eine besondere Grünflächenstrategie, welche auch Bestandteil des Projektes „StadtGrün naturnah“ ist. In diesem Zusammenhang wurden bereits Wildblumenwiesen angelegt.

Symbolische Aktion mit Kindern

Im Zusammenhang mit der neuen Bepflanzung am Alten Rathaus ist Austermann zufolge auch eine symbolische Aktion mit Kindern geplant. Demnach könnten diese zum Universitätsparkfest, das für den 14. Mai geplant ist, Saatbomben säen.

Die Stadt Wittenberg beteiligt sich seit 2019 am Labeling-Verfahren „StadtGrün naturnah“ und hat sich mit der Teilnahme dazu bekannt, mehr Maßnahmen gegen das Bienen- und Insektensterben sowie zur Steigerung der Biodiversität in der Stadt zu ergreifen.