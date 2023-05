Wittenberg/MZ - Wenn die Gitarre im Bus ausgepackt und der Gästeführer im historischen Gewand ein Lied anstimmt, dann ist das offensichtlich nicht der übliche Linienverkehr. Dann sitzt der Gast in der Welterbelinie 304 zwischen Dessau, Wörlitz und Wittenberg. Der sonst regelmäßig verkehrende Bus soll zum nun dritten Mal an drei Tagen kostenfrei mit besonderem Begleitprogramm unterwegs sein. Los geht es am Unesco-Welterbe-Tag am 4. Juni. Weitere geführte Gratis-Fahrten finden am Gartenreichtag am 12. August und am Tag des offenen Denkmals am 10. September statt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.