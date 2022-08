Als die Elbe nach Seegrehna kam

Seegrehna/MZ - In den Hoch-Zeiten von Corona war es „das“ Ding: Das so genannte Umlaufverfahren sorgte dafür, dass trotz Pandemie-Beschränkungen politische Entscheidungen zu Stande kamen. Insbesondere für die Ortschaften wurde davon in Wittenberg Gebrauch gemacht. Jetzt in den Ferien kommt das Verfahren erneut zum Einsatz, etwa im Ortschaftsrat Seegrehna.