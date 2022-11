Als die Butter im Kreis Wittenberg 350 Mark kostete

Wittenberg/Kemberg/MZ - Die Inflation galoppierte weiter im Oktober 1922. Ende des Monats kostete das Stück Butter in Wittenberg 350 Mark, der Preis für ein Ei lag bei 30 Mark und darüber. Die Erhöhungen bei Kohle, Strom, Gas und Wasser schlugen auf alle Preise durch. Auch die Bezugspreise für die Tageszeitungen stiegen in monatlichem Rhythmus, was dem hohen Papierpreis geschuldet war. Die Coswiger Elbe-Zeitung sowie die Coswiger Zeitung stellten deshalb ihr Erscheinen auf drei Mal wöchentlich um, so die Allgemeine am 6. Oktober.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.