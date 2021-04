Alles anders dieses Jahr im Landkreis Wittenberg?

Wittenberg - Einmal mehr wirkt sich die Coronapandemie auch auf die Abiturprüfungen aus. Die Schülerinnen und Schüler müssen einige Einschränkungen hinnehmen, gleichwohl dürfte bei vielen die Erleichterung darüber, dass die Prüfungen geschrieben werden können, überwiegen.

Begonnen wurde am gestrigen Montag mit der Geschichtsprüfung. Die Mitteldeutsche Zeitung hat sich bei den Gymnasien in Wittenberg und im Kreis umgehört.

Abiturienten negativ getestet

„Unsere Schüler sind froh, dass es endlich passiert“, erklärt Bernd Ludlei, der Direktor des Wittenberger Lucas-Cranach-Gymnasiums. Insgesamt 40 Schülerinnen und Schüler legen dort ihre Prüfungen ab, alle seien gestern negativ getestet in der Schule erschienen beziehungsweise haben sich vor Ort testen lassen. Zur räumlichen Situation sagt Ludlei, dass in der Aula genügend Platz sei. Er verweist im Übrigen auf allgemeine Hygieneregeln, die beispielsweise das Tragen von Alltagsmasken in den Fluren und Treppenhäusern vorsehen.

Während der Prüfung an den Plätzen ist die Maskenpflicht ausgesetzt. Dies gilt auch im Luther-Melanchthon-Gymnasium, dito die Pflicht, getestet und mit Selbstauskunft in der Schule zu erscheinen oder sich dort testen zu lassen. Aufgrund höherer Schülerzahlen und weil in verschiedenen Fächern naturgemäß unterschiedlich viele Abiturienten sitzen, mussten sie allerdings einen speziellen Raumplan entwickeln, wie die Schulverwaltungsassistentin Susanne Schleier erklärt.

So kam es, dass am Montag im Fach Geschichte fünf Räume inklusive Aula genutzt wurden. Um dies zu ermöglichen, sind nicht nur mehr Lehrkräfte im Einsatz. Darüber hinaus wurden und werden Schüler anderer Jahrgänge den Angaben zufolge für den jeweiligen Prüfungstag in den Distanzunterricht geschickt. Insgesamt haben sie am Wittenberger Luther-Melanchthon-Gymnasium 103 Zwölftklässler.

Ein spezieller Raumplan musste im Paul-Gerhardt-Gymnasium in Gräfenhainichen nicht erarbeitet werden - die 40 Schüler, die zur gestrigen Geschichtsprüfung antraten, konnten gemeinsam in der Aula des Heidegymnasiums ihre erste Abiturarbeit schreiben. Zuvor wurden die künftigen Absolventen auf eine mögliche Coronaerkrankung getestet. Wie der Schulleiter des Gymnasiums, Roland Franke, erklärt, sei dies ohne Zwischenfälle verlaufen. „Es gab keinen, der positiv getestet wurde.“

Für die Zwölftklässler hieß es anschließend: fünf Stunden absolute Konzentration. Damit das noch besser gelingt, durften die Schüler während der reinen Arbeitszeit die Schutzmaske abnehmen. Um eine Ansteckung zu verhindern, wurde zudem regelmäßig gelüftet. Angst, die Prüfungen nicht zu bestehen, gebe es laut Schulleiter Franke keine. Er sagt: „Unsere Schüler sind sehr gut vorbereitet.“

Größerer Aufwand erwartet

In Jessen ist der stellvertretende Schulleiter Klaus Peter Goblirsch erleichtert, dass Schüler und Lehrer den ersten Prüfungstag gut über die Runden gebracht haben. Alle Schüler waren negativ getestet worden und durften an der Grundkursprüfung teilnehmen. Für den heutigen Dienstag erwartet er einen noch größeren planerischen Aufwand. Denn neben den Abiturprüfungen für Russisch und Latein, schreiben auch die Schüler der elften Klassen Klausurprüfungen.

Alle Kurse beziehungsweise Klassen müssen geteilt werden, das bedeutet doppelter Bedarf an Räumen und Lehrern. „In anderen Gymnasien wurde die Klausurphase der Elften verschoben. Aber wir wollten kein Risiko eingehen. Es kann sich alles so schnell ändern. Bei Schließung würde es für sie keine Zensuren mehr geben.“ Goblirsch zufolge, fühlten sich die Schüler trotz eines anstrengenden Jahres, gut auf die Prüfungen vorbereitet. (mz/Corinna Nitz, Paul Damm und Annette Schmidt)