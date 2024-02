Alle Räder stehen still: Spedition Troitzsch-Trans aus Bad Schmiedeberg ist insolvent

Kostendruck in der Transportbranche

„Troitzsch-Trans“-Geschäftsführer Deflef Hoffmann steht vor seinem Fuhrpark in Bad Schmiedeberg. Seit voriger Woche steht hier alles still.

Bad Schmiedeberg/MZ. - Noch vor Kurzem rollten die tonnenschweren Schlepper über Deutschlands Autobahnen – nun steht der Betrieb still. Kein Auftrag, keine Fahrten und inzwischen keine wirkliche Perspektive mehr: Das traditionsreiche Transportunternehmen Troitzsch-Trans in Bad Schmiedeberg hat Insolvenz angemeldet. Nach der Schließung des Großbetriebs „Colep“ die nächste Schlappe für die wirtschaftliche Situation in der kleinen Kurstadt.