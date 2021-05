Alkoholisierter Mann schlägt Polizisten in Wittenberg

Ein alkoholisierter Mann griff in Wittenberg Polizisten an.

Wegen eines alkoholisierten und stark aggressiven jungen Mannes wurden Polizeibeamte am Mittwochabend um 22.25 Uhr in die Wittenberger Nordstraße gerufen. Als die Beamten vor Ort in der Nähe des Volksparks eintrafen, konnten sie den 25-Jährigen hinter einem Wohnhaus sitzend antreffen.

Als der Mann zum Sachverhalt befragt wurde, griff er unvermittelt einen Beamten durch einen Schlag mit dem Ellenbogen ins Gesicht an. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt. Der junge Mann wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt.

Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. (mz/red)