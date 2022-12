Adventszeit auf der Havenburg

COSWIG/MZ - Zu einem außergewöhnlichen Weihnachtsmarkt wird an den beiden kommenden Wochenenden auf die Havenburg an der Coswiger Marina eingeladen. Das Dorf werde zu diesem Zweck bereits seit Tagen weihnachtlich dekoriert und in Szene gesetzt, informiert Nicole Krauthahn. Die Energiekrise und die Frage wie viel Beleuchtung angemessen sei – was vielen Veranstaltern Sorge bereite – habe für sie und ihre Mitarbeiter überhaupt keine Rolle gespielt. „Wir haben ja keinerlei Lichterketten benutzt“, erklärt die Unternehmerin, „die gab es damals schließlich noch nicht.“

