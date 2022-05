Adventsmeile im Zentrum Coswigs - Was geplant wird

Coswiger Vereine starten in die Planungs- und Organisationsphase für den diesjährigen Adventsmarkt. Was kommen soll.

COSWIG/MZ - Die Würfel sind gefallen. Nachdem es im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemielage keinen Adventsmarkt gab, steht nun fest, dass sich die Coswiger heuer auf eine spannende Adventszeit freuen können. Denn der traditionelle Adventsmarkt, der für den 12. Dezember geplant ist, wird nur eines von mehreren weihnachtlichen Highlights in der Stadt sein. Auf einem inspirativen Treffen verschiedener Vereinsverantwortlicher in dieser Woche wurden unter Moderation von Amtsleiterin für Bildung, Kultur und Soziales Jeanette Engel bereits Einzelheiten besprochen und geplant. Soviel steht schon jetzt fest: Es wird anders!

Etwas gestreckt

So werde der traditionelle Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz in diesem Jahr wohl mehr oder weniger die einzige Dekoration sein, denn der Adventsmarkt zieht komplett in die Friederikenstraße. „Mir ist es ganz lieb, dass wir den Markt so auseinander ziehen“, erklärte Engel, „gerade auch mit Blick auf die derzeit steigenden Inzidenzen.“ Ursprünglich sei es sogar angedacht gewesen, die Veranstaltung an insgesamt drei Örtlichkeiten stattfinden zu lassen. „Marktplatz, Klosterhof und Friederikenstraße“, zählte Engel auf. Von diesem Vorhaben ist das Planungsgremium in dieser Woche aber wieder abgerückt, denn die sich beteiligenden Vereine, sind – bis auf ein paar wenige Ausnahmen, die erst seit diesem Jahr hinzugekommen sind – die „üblich verdächtigen“ Akteure aus der Vergangenheit. Daher sei zum einen die dann zu bespielende Fläche schlichtweg zu groß und zum anderen, befürchte man einen zu starken Fußgängerverkehr zwischen den einzelnen Standorten.

Dabei würden gerade die Kinder ein Risiko darstellen, wenn sie in ihrer vorweihnachtlichen Aufregung die Bundesstraße überqueren. „Für die Kinder ist das die beste Lösung“, freute sich auch Markus Hähnelt, der sich als Vereinsvorsitzender des SV Blau-Rot Coswig im Organisationskomitee engagiert, über den nun festgelegten Standort. Die Angebote an den einzelnen Ständen werden untereinander abgestimmt, so dass sich die von den verschiedenen Akteuren feilgebotenen Waren und weihnachtlichen Leckereien nicht zu oft doppeln. Laut erster Planung werden unter anderem sowohl die Fahrgeschäfte und über ein Dutzend Stände der Vereine als auch die traditionelle Bühne ihren Platz auf dem Coswiger Boulevard finden. „Wir wollen die Bühne gern wieder aufbauen“, sagte Engel, „auch wenn wir auf die Kitas und Schulen nicht vollumfänglich zurückgreifen können.“

Darüber hinaus betont die Amtsleiterin aber, dass die Stadt den Adventsmarkt zwar kräftig unterstützt und sich beteiligt, in Organisation und Durchführung der Veranstaltung aber nicht federführend sei. „Die Vereine gestalten den Adventsmarkt“, sagte Engel zur MZ, „Die Vereine sind die Akteure.“ Und die haben sich schon einiges einfallen lassen, gerade auch was die Dekoration anbetrifft. Neben Lichterketten und anderer Dekoration konnte so beispielsweise schon im Vorfeld der Forst- und Umweltdienst von Burkhardt Schröter in Zieko gewonnen werden, insgesamt 30 Weihnachtsbäume zu sponsern. Die werden dann festlich dekoriert in der Friederikenstraße Spalier stehen. Auch Katrin Scherz, die sich als Vorsitzende des City-Werbe-Vereins engagiert, ist zufrieden mit der nun festgelegten Location. „Eigentlich gehört diese Veranstaltung schon auf den Markt“, gibt sie zu, „weil es einfach kuscheliger ist. Aber in Corona-Zeiten bietet sich der Boulevard an.“

Mit Orgel und Hörnchen

Helmtrud Ziska, die sich mit ihrem „Friederike-Treff 5“ beteiligen wird, ist ebenfalls glücklich. „Ich finde das gut, dass alles so zentriert sein wird und unseren Boulevard belebt“, sagt sie. Ziska ist auch die Initiatorin für weitere Veranstaltungen im Dezember auf und rund um die kleine Fußgängerzone. „An jedem Adventssonntag soll es ein Highlight geben“, sagt sie. Für den ersten Advent am letzten Novemberwochenende - an dem die Adventsmeile eröffnet werden soll – steht ab 17 Uhr beispielsweise das „Adventskonzert mit Orgel und Hörnern“ in der St. Nicolai Kirche im Kalender. „Alles Weitere wird noch nicht verraten“, hütet Ziska vorerst noch ihre Geheimnisse.

Im Übrigen erreichte die Stadt Coswig erst im Oktober ein Schreiben der Landesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Petra Grimm-Benne, aus dem hervorgeht, dass aus jetziger Sicht Adventsmärkte als Spezialmärkte betrachtet werden und daher ohne Testnachweis oder Anwesenheitslisten durchgeführt werden dürfen. „Dieses Schreiben gibt uns nun Sicherheit, den Adventsmarkt detailliert zu planen“, so Engel.