Zahlreiche Veranstaltungen stimmen in Wittenberg und Umgebung auf Weihnachten ein. Neben großen Adventsmärkten und Begegnungen an Feuerschalen gibt es auch Konzert und Theater.

Veranstaltungen am Wochenende in Wittenberg und Umgebung

Der Wittenberger Weihnachtsmarkt lädt täglich zum Besuch ein. An diesem Wochenende kommt noch der Markt der schönen Dinge in Wittenberg hinzu. Ein Grund mehr, die Innenstadt zu besuchen. Zumal am Sonntag auch die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen.

Wittenberg/MZ. - Es wird ein richtiges Winterwochenende, dieses erste Adventswochenende. Da bieten sich Besuche auf den Advents- und Weihnachtsmärkten der Region natürlich an. In Prettin, zum Beispiel, oder im Möllensdorfer Wald und auf dem Wittenberger Marktplatz oder dem Markt der schönen Dinge im Cranach-Hof. Eingeladen wird unter anderem auch in Zahna, Bülzig und in Pretzsch.