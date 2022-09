Unternehmen geht in "Vorleistung" SKW Piesteritz hat Anlage wieder hochgefahren und will AdBlue produzieren - doch wie lange?

Dünger-Produzent SKW Piesteritz hat eine seiner beiden Ammoniak-Anlagen in Wittenberg wieder in Betrieb genommen und könnte in Kürze mit der Produktion beginnen. Doch das Grundproblem ist nicht gelöst: Gibt es eine Lösung für die zu hohen Gas-Kosten?