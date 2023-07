Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Coswig/MZ - Der größte Teil der Schulferien in Sachsen-Anhalt ist bereits vorbei und gerade die kommenden Wochen bis zum Schulanfang am 17. August können für Jungen oder Mädchen in den heimischen Kinderstuben durchaus lang werden. Gerade wenn die Urlaubsreise mit Eltern und Geschwistern schon vorbei ist. Langeweile aber muss in den meisten Ortschaften im Landkreis keinesfalls aufkommen. In Coswig wird bis zum Ende der Ferien beispielsweise immer noch ins Flämis Huus eingeladen.