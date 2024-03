Wittenberg/MZ. - Den Alligatoren – so nennt sich der HC Aschersleben – wird der Zahn gezogen! Das postet der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz am Sonntagabend kurz nach dem 28:27-Sieg im Landesderby der Mitteldeutschen Oberliga der Handball-Männer. „Zu viele vergebene freie Würfe“, nennen die Gäste in den sozialen Medien als Ursache für die Niederlage.

Torwart-Duell an Brandt

Christian Brandt gewinnt das Torwartduell gegen den ebenfalls starken Sven Mevissen laut SV-Trainer Marco Hüls klar. Und Andreas Rojewski – im Hinspiel der Matchwinner – kommt nicht wie gewohnt zum Zug und wirft nur vier Treffer. Mit einer „kompakten Abwehr und einem guten Zusammenspiel mit dem Torwart“ (Hüls) kann die Angriffswucht des Favoriten in Grenzen gehalten werden.

Trotzdem ist die Partie – besonders die Schlussphase – nichts für schwache Nerven. Die Gastgeber, die auf Niklas Köckeritz und Piotr Bielec aus Verletzungsgründen verzichten müssen, benötigen im Kampf um den Klassenerhalt unbedingt beide Punkte. Nichts anderes zählt. Tomas Pavlicek gelingt beim 10:9 die erste Führung (19.). Nicolas Neumann lässt einen Doppelpack folgen zum 12:9 (21.). Zur Pause steht es 15:13.

Nach dem Wechsel baut Pascal Hernig beim 23:19 erstmals den Vorsprung auf vier Tore aus (46.). Pascal Beyer beim 26:22 (54.) verteidigt die Führung. Die Grün-Weißen haben dieses Mal im zweiten Durchgang keine Schwächephase. Trotzdem passiert noch Außergewöhnliches. Hüls sieht sich gezwungen, erstmals in seiner Trainerkarriere überhaupt in den letzten sechs Minuten zwei Auszeiten zu nehmen. „Aschersleben hat die Deckung umgestellt, wird aggressiver. Damit sind wir überhaupt nicht zurecht gekommen“, so Hüls. Sein Team behält die Nerven. Allen voran Chris Hoffmann, der mit sieben Treffern beste Werfer des Spiels, erzielt das wichtige 27:23 (56.). Aber Aschersleben riskiert alles, stellt den Anschluss beim 27:26 her. Und die Gäste erhalten tatsächlich noch die Chance für ein Remis.

Letzter Angriff abgewehrt

Für den letzten Angriff hat Aschersleben 23 Sekunden Zeit. „Unsere Abwehr hat ein hohes Maß an Bereitschaft gezeigt. Es wird keine klare Torchance mehr zugelassen“, so Hüls. Die Partie wird mit einem direkten Freiwurf, der nichts einbringt, beendet. Damit hat Grün-Weiß erstmals in dieser Saison zwei Begegnungen in Folge gewonnen. Und so sind im Moment die Chancen für den Klassenerhalt intakt.

Am Samstagabend geht es in Apolda in einem Art Finalspiel um Rang zwölf. Der Platz kann zum Verbleib in der Oberliga reichen, wenn kein Team aus Sachsen-Anhalt aus der dritten Liga absteigt. Aktuell stehen Bernburg und Burgenland knapp über dem Strich. Absolute Sicherheit bietet in der Oberliga nur Rang elf. Der Rückstand zu Einheit Plauen beträgt aber acht Zähler. Die Grün-Weißen bestreiten noch sieben Partien.