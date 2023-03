Was macht eigentlich ein Journalist? Achtklässler des Wittenberger Lucas-Cranach-Gymnasiums stellen der MZ Fragen – und üben sich im Schreiben.

Achtklässler in Wittenberg informieren sich über Beruf des Journalisten

Medienprojekt Klasse 2.0 an Schulen in südlichen Sachsen-Anhalt.(

Wittenberg/MZ - Wie sieht eigentlich der Arbeitsalltag eines Redakteurs aus? Wer entscheidet, welche Themen in die Zeitung kommen? Wie läuft so eine Recherche ab? Und birgt der Beruf Gefahren? Diese und noch viele weitere Fragen schwirrten am Mittwoch den Achtklässlern des Piesteritzer Lucas-Cranach-Gymnasiums durch den Kopf, als ihnen ein Redakteur der Mitteldeutschen Zeitung gegenübersaß.