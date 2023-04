Der Staffelstab ist überreicht worden. In diesem Jahr führt der Elberadeltag des Tourismusverbandes in seiner 21. Auflage nach Elster. Wo geradelt werden kann.

Wörlitz/Elster/MZ - Ab auf’s Fahrrad heißt es wieder zum diesjährigen Elberadeltag, der traditionell am ersten Maiwochenende veranstaltet wird. In diesem Jahr, am 7. Mai, radeln die Teilnehmer entlang der Elbe auf acht verschiedenen Routen bis in die Stadt Elster, an die im vorigen Jahr der Staffelstab für den Austragungsort überreicht wurde.