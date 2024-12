Die Abwasserentsorgung in Wittenberg wird ab 2025 teurer. Um wie viel sich die Kosten genau erhöhen und was die Gründe dafür sind.

Abwassergebühren in Wittenberg steigen: So viel kostet die Entsorgung ab Januar

Wittenberg/MZ. - Für die Abwasserentsorgung müssen die Wittenberger ab 2025 tiefer in die Tasche greifen, denn die Gebühren erhöhen sich. So hat es der Stadtrat in seiner Sitzung am 18. Dezember entschieden.