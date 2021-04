Abstieg für den Meister der Herzen

Wittenberg - Für Wolfgang Brauer war es der Tiefpunkt. Sein Verein Schalke 04 hat in Bielefeld 0:1 verloren und steigt aus der Bundesliga ab. „Es war deprimierend“, sagt der Wittenberger, der als ältester Schalke-Fan Ostdeutschlands gilt. „Natürlich habe auch ich gewusst, dass es passieren wird“, sagt der Mann, der seit 61 Jahren dem Team aus Gelsenkirchen die Daumen drückt. Auch der Tag danach sei noch sehr schlimm mit den Aktionen der Ultras gewesen.

Leiden vor dem Fernseher

Doch natürlich bleibe er Fan, erklärt er am Freitag im Gespräch mit der MZ. Das gelte auch für „Die Königsblauen“ - das ist der Wittenberger Schalke-Fanclub. „Wir haben uns durch Pandemie nicht treffen können“, so Brauer. Und so habe jeder vor seinem Fernseher leiden müssen. Und die Zeit der Qualen muss noch nicht vorbei sein. Der Experte ist sich sicher: Auch die Zukunft in der zweiten Liga wird schwer. „Das sieht man ja jetzt am HSV“, sagt er. Im Moment erinnert er sich lieber an die Vergangenheit. „Gleich nach der Wende bin ich mit dem Trabi zur Geschäftsstelle gefahren“, so Brauer, der sich gern an die staunenden Augen erinnert. Aber los ging es hinter dem eisernen Vorhang in den Sommerferien vor 61 Jahren.

In einer Zeitschrift aus dem Westen - damals existierte noch nicht mal die Bundesliga - liest der Elfjährige über den „Schalker Kreisel“. Das Kurzpassspiel der Elf revolutioniert den Fußball, für Brauer ist es Liebe auf den ersten Blick. Er kann seine Mitschüler begeistern und gründet das Team „Schalke“.

Er steht im Tor mit einer Trainingsjacke, auf die seine Mutter das Wort „Schalke“ aufnäht. Der Schuldirektor ist ein Spielverderber. Er stellt den Keeper zur Rede, spricht von einem „dekadenten Klub“. „Ich habe ihm gesagt, das ist ein Arbeiterverein“, erzählt der Kritisierte. Es ist nicht einfach, in der DDR, Schalke-Fan zu sein. Auch die Stasi - die nur den BFC akzeptiert - fällt die Leidenschaft Brauers auf. Doch der Geheimdienst kann nicht verhindern, dass Klaus Fischer eine persönliche Autogrammkarte an Brauer schickt.

Vier Minuten Titeleuphorie

Brauer erlebt dramatische Momente vor Ort mit. 2001 feiert er nach dem 5:2 über Unterhaching die vermeintliche Meisterschaft. „Ich habe fremde Weiber geknutscht“, so Brauer. Doch die Euphorie dauert nur vier Minuten und weicht tiefer Trauer. Die Bayern spielen länger, schießen noch ein Tor, erhalten die Schale und Schalke wird „Meister der Herzen“. (mz)