Abschied von Melanchthon

Michael Schicketanz führt seit etwa 15 Jahren als Philipp Melanchthon Touristen durch Wittenberg. Warum er bald aufhört und was er danach vor hat.

Wittenberg/Zahna - Aus den Festzügen zu den Stadtfesten „Luthers Hochzeit“ ist er seit vielen Jahren nicht mehr wegzudenken und auch sonst ist er in der Wittenberger Innenstadt häufig in seinem grünen, historischen Kostüm, meist auch noch mit einem Koffer, unterwegs. Die Rede ist von Philipp Melanchthon, Reformator und Freund Luthers, im bürgerlichen Leben heißt er Michael Schicketanz und wohnt in Zahna.