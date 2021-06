Abriss von drei Wohnblöcken wird in Vockerode vorbereitet

Vockerode - In Vorbereitung des Abbruchs der drei Wohnblöcke an der Straße der Jugend im Oranienbaum-Wörlitzer Ortsteil Vockerode sind durch den beauftragten Planer die Baustoff-Beprobungen an und in den Gebäuden vorgenommen worden.

Das teilte Bauamtsleiter Ronald Seebert den Mitgliedern des Bauausschusses mit. Darüber hinaus informierte er, dass die Dokumentation mit den Schadstoffanalysen vorliegt. Zur Vorbereitung des Vergabeverfahrens wird derzeit vom Ingenieurbüro das Leistungsverzeichnis einschließlich Kostenberechnung erstellt.

Das Vergabeverfahren wird voraussichtlich Ende Juli eingeleitet werden können. Gemäß des Ortsentwicklungskonzeptes hatte der Stadtrat beschlossen, ein Stadtumbaugebiet „Vockerode - Straße der Jugend“ einzurichten. Das Areal ist auf ein einziges Flurstück begrenzt. Es umfasst die an der Straße der Jugend liegenden Gebäude mit Hausnummern 6 bis 20. Die Gebäude waren seinerzeit aufgrund des hohen Arbeitskräftebedarfs im ehemaligen Großkraftwerk und der früheren Gewächshausanlage entstanden.

Zu den Kosten des Rückbaus liegt eine vorläufige Schätzung über 562.440 Euro vor. Vorgesehen ist, die 150 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von mehr als 8.000 Quadratmetern ab 2021 zurückzubauen. Dieser Rückbau soll für die Stadt kostenneutral erfolgen. (mz)