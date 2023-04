Mit dem Rückbau leerstehender Blöcke in Vockerode verschwindet auch ein Schandfleck aus dem Ortsbild. Preiswert ist der Abbruch nicht.

Abriss in Vockerode schreitet voran

Stadtentwicklung in Oranienbaum-Wörlitz

In der Straße der Jugend in Vockerode läuft der Abriss leerstehender Blöcke.

Vockerode/MZ - Der Abriss von Wohnblöcken in der Straße der Jugend in Vockerode geht voran. Abgebrochen werden dort wie berichtet drei aus DDR-Zeiten stammende Blöcke, ein vierter bleibt erhalten, da er noch bewohnt ist – etwa mit ausländischen Mitbürgern, so Antje Reinknecht vom Oranienbaum-Wörlitzer Bauamt zur MZ. Die anderen drei Gebäude sind bereits vor zwei Jahren leergezogen worden.