Der 21 Jahre alte Philipp aus Gräfenhainichen möchte Gewicht verlieren und nimmt an der Sat.1-Show "The Biggest Loser" teil. Wer ist dieser Mann?

Dieser junge Mann aus Gräfenhainichen nimmt an "The Biggest Loser" teil

Gräfenhainichen/DUR. - Philipp, ein 21 Jahre alter Mann aus Sachsen-Anhalt, nimmt an der 15. Staffel der Abnehm-Show "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" teil.

Er lebt in Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg und macht eine Ausbildung zum Fachpraktiker für Bürokommunikation. Zu Beginn der Show wiegt der Mann 163 Kilo. Philipp ist nicht nur der einzige Kandidat aus Sachsen-Anhalt, sondern auch der einzige aus ganz Ostdeutschland.

Zu Beginn der Abnehm-Sendung wiegt Philipp aus Gräfenhainichen 163 Kilo. Foto: Sat.1

Die 15. Staffel von "The Biggest Loser" ist am 8. Januar gestartet und läuft montags um 20.15 Uhr auf Sat.1. Bei der Show geht darum, möglichst viel Gewicht zu verlieren. Der Gewinner erhält am Ende der Sendung 50.000 Euro.

"The Biggest Loser": Gegen Philipp aus Sachsen-Anhalt treten 15 Kandidaten an

Neben Philipp aus Gräfenhainichen nehmen 15 weitere Kandidatinnen und Kandidaten an der Show teil. Die Teilnehmenden treten in zwei Teams gegeneinander an. Zusammen bringen sie 2.282 Kilo auf die Waage – im Schnitt 142,6 Kilo pro Person.

Beim Abnehmen werden die Teilnehmenden von zwei Coaches unterstützt: der ehemaligen Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss und dem ehemaligen Kickbox-Weltmeister Ramin Abtin.

Am Ende jeder Folge entscheidet die Waage darüber, wer gehen muss und wer bleiben darf. Der Kandidat, der prozentual am meisten Gewicht abgenommen hat, kommt sicher in die nächste Runde.