Um dem Nachwuchsmangel zu begegnen, starten Kreishandwerkerschaft und Landkreis ein Filmprojekt unter dem Titel „Abgedreht“. Was dahinter steckt und was zu gewinnen ist.

Wittenberg/MZ. - Dass das Handwerk Probleme mit der Nachwuchsgewinnung hat, ist kein Geheimnis. Erst jüngst wurde berichtet, dass die Zahl der Ausbildungsverträge drastisch gesunken ist. Wurden im Jahr 2000 noch rund 7.500 neue Verträge geschlossen in Handwerksbetrieben in Sachsen-Anhalt, waren es 2020 noch etwa 2.550. Die Gesamtzahl der Auszubildenden sank in diesem Zeitraum von circa 26.900 auf etwa 7.000 angehende Handwerker.