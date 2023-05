Wittenberg/MZ - Pünktlich zum Kindertag am 1. Juni wird die Broschüre für den nunmehr dritten Ferienpass der Wittenberger Tourist-Information vorliegen. Das Heft, das die umfangreichen Angebote auflistet – 70 Programme für Kinder ab sechs Jahre – ist dann in der Information zu haben. In einem Aktionszeitraum bis 4. Juni für fünf Euro, danach sind sechs Euro zu zahlen.

Große Vielfalt

Immer noch ein ausgesprochen guter Preis angesichts der zahlreichen Offerten, die sich an Wittenberger Kinder ebenso richten wie an jene aus der Region oder aber an junge Urlaubsgäste, die hier die Ferien verbringen. „Eine so große und kreative Ferienprogramm-Vielfalt hat die Lutherstadt noch nie angeboten“, freut sich Kristin Ruske, die Leiterin der Tourist-Information. Bekanntlich setzen die Touristiker zunehmend auf Familien als Zielgruppe. Wittenberg soll als familienfreundliche Stadt etabliert werden, als „ideales Reiseziel für Familien mit Kindern“, wie es heißt. Der Ferienpass, der im Jahr 2019 seine erste Auflage erlebte, wegen der Corona-Krise allerdings zeitweise ausgesetzt werden musste, ist ein Teil dieser Strategie.

Zugleich aber, das betont Ruske, soll eben auch den Kindern, die in Stadt und Landkreis leben und womöglich nicht in den Urlaub fahren können oder nur kurz, ein attraktives Angebot unterbreitet werden.

Das ist nur möglich, weil viele Partner an Bord sind. Rund 50 waren es beim Start, so Ruske, in diesem Jahr kann auf 54 Akteure verwiesen werden. Die Mehrzahl ist dabei geblieben, einige neue kamen hinzu. Dass die Resonanz in der Vergangenheit höchst erfreulich war, erwähnt die Chefin der Tourist-Information, räumt aber ein, dass einige der Termine leider nicht genutzt wurden: Das gelte es zu verbessern.

Die Anmeldung für den Pass ist nach ihren Worten online über die Website der Tourist-Information möglich. Einige Daten müssen angegeben werden, unter anderem das Alter des Kindes. Nicht zuletzt deshalb, weil nicht jede Veranstaltung für alle Altersgruppen geeignet ist. Auch die einzelnen Termine können online gebucht werden, einige direkt über die Anbieter. Die Besteller erhalten eine Mail mit weiteren Informationen, zum Beispiel zur Bezahlung. Einige der Offerten können kostenfrei in Anspruch genommen werden, andere ermäßigt über den Ferienpass. Mit dem seien bis zu 100 Euro zu sparen, wird geworben.

Organisiert den Erlebnispass: Sabine Scheller Foto: Marcel Duclaud

Am Dienstag sind nun in einer großen Runde am Schlossplatz in Wittenberg einige der Programm-Punkte des Ferienpasses 2023 vorgestellt worden. Dass unter anderem die Feuerwehr dabei ist, das war nicht zu übersehen. Sie kam mit gleich vier Fahrzeugen. „Wir führen durch die Wache“, hieß es. Eine Fahrzeugschau gehört zum Angebot, vielleicht auch Spritzen mit dem Strahlrohr.

Die Jägerschaft Wittenberg bietet Abenteuer im Stadtwald, der MDR Sachsen-Anhalt einen Tag als Reporter – mit der Option, sich eventuell später im Radio zu hören. BBW Wittenberg wartet mit einem Sommercamp auf, SKW Piesteritz mit einem Berufsorientierungsprogramm. Ein Yoga-Studio ist ebenso mit von der Partie wie die Wittenberger Wohnungsbaugenossenschaft: „Wir bauen mit Kindern Häuser, für Insekten.“ Mini-Gärten in Gläsern können angelegt oder im martas Hotel verschiedene Cocktails gemixt werden, vermutlich ohne Alkohol und mit abschließender Prüfung. Versprochen wird ein Blick hinter den Tresen.

Lesen, Paddeln, Cheerleading

Außerdem mit dabei ist beispielsweise die Stadtbibliothek mit drei Aktionen, so mit dem Lesesommer, die Stiftung Luthergedenkstätten mit historischen Kinderspielen oder dem Escape-Raum. Kinderstadtführungen gehören zum Angebot, Cheerleading, Selbstverteidigungskurse, Keks-Ferien bei Wikana, Paddeln auf der Elbe oder eine Fragestunde beim Oberbürgermeister. Also ein außerordentliches breites Angebot für viele Interessen.