Ab jetzt mit ambulanter Sprechstunde in Coswig

Das „Mediclin Herzzentrum“ in Coswig.

COSWIG/MZ - Gute Neuigkeiten werden vom „Mediclin Herzzentrum“ in Coswig verkündet. Die Klinik erweitert ihr medizinisches Versorgungsangebot. Ab kommenden Dienstag gibt es eine kardiologische Sprechstunde und damit an zwei Tagen in der Woche auch ein ambulantes Angebot.