Ab Himmelfahrt: Vier Tage voller Musik in der Gassmühle Rotta

Von Folk bis Akustikrock gibt es in der Gassmühle Hörenswertes.

Kat Baloun kommt am Donnerstag nach Rotta.

Rotta/MZ/cus - Ein langes musikalisches Wochenende kündigt Torsten Sielaff diesmal für die Gassmühle in Rotta an. Aus der durch den Feiertag und den möglichen Brückentag gewonnenen Freizeit soll erlebnisreiche Zeit mit jeder Menge Live-Musik gemacht werden, so Sielaff.

Los geht es Himmelfahrt um 10 Uhr mit Wittenberger Bands auf der Außenbühne in der Gassmühle. Es gibt allerlei Getränke, Kuchen und Kaffee sowie Grillwurst.

Je nach Wetter klingt der Tag draußen oder drinnen im Kuhstall aus. Bluesrudy und Kat Baloun holen am Himmelfahrtsabend ihr Konzert nach, das im April ausgefallen ist.

Am Freitagabend bringen Friedrich & Wiesenhütter ab 19 Uhr handgemachte virtuose Gitarrenmusik mit Berliner Humor und Ironie nach Rotta. Das Motto der Alltagspoeten zwischen Folk, Blues und Rock ist „Das Leben ist ein Roman - machen wir kein Drama draus!“. Eine Reise zwischen Melancholie und Sarkasmus, um die Widrigkeiten des Lebens mit Seitenblick und Augenzwinkern zu betrachten, wird angekündigt gepaart mit druckvollem Akustik-Sound und trockenem Humor mit „Berliner Schnauze“.

In der Ankündigung für Samstag, wenn ab 19 Uhr Colbinger zu erleben ist, wird auf die Konzertbeschreibung in der Oberpfälzer Zeitung verwiesen: „Ein leidenschaftlicher Musikabend mit kraftvollem und mitreißendem Gitarrensound. Colbingers Stil war ein mit Country, Folk und bluesiger Melancholie verwobener Akustik-Rock. Die deutschen Texte interpretierte er überzeugend. Denn der Texter war ein Verfechter seiner Botschaften. Das Gespür für den Augenblick, gepaart mit musikalischer Freude und Lebenserfahrung, zeigten ganz große Liedkunst.“

Auch für diese beiden Konzerte gilt wie für den Donnerstagabend, dass das Wetter über den Veranstaltungsort entscheidet. Wenn dieses dafür geeignet ist, wird im Freien musiziert und gelauscht. Ansonsten im Kuhstall. Eintritt ist jeweils frei, Spenden erbeten.