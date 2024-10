Coswig/MZ/cus. - Wegen dringender Ausbesserungsarbeiten in der Baustellenverkehrsführung muss die A9 bei Dessau und Coswig kurzfristig noch einmal voll gesperrt werden. Das hat die Autobahn GmbH des Bundes für diese Woche angekündigt.

Bauarbeiten an A9: Dicht für eine Nacht

Die Vollsperrung erfolgt von diesem Montag an, 7. Oktober, 21 Uhr, bis zu diesem Dienstag, 8. Oktober, 6 Uhr. Betroffen ist der Abschnitt ab der Anschlussstelle Dessau-Ost bis zur Anschlussstelle Coswig in Fahrtrichtung Berlin. Im Zuge dessen werden bereits ab 19 Uhr bis voraussichtlich 6.30 Uhr die Auffahrten Vockerode und Dessau-Ost in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Bedarfsumleitungen U94 und U95 zur Anschlussstelle Coswig.

In den vergangenen Wochen hat es mehrfach Vollsperrungen gegeben. Durch die Nutzung der Fahrspuren für beide Fahrtrichtungen, sei die Belastung des Fahrbahnbelags höher als erwartet gewesen, hieß es seitens der Verantwortlichen.

Noch bis zu diesem Dienstag gesperrt bleibt außerdem in Fahrtrichtung Berlin die Parkplatz-WC-Anlage „Kliekener Aue“. Als Grund werden auch hier Fahrbahninstandsetzungsarbeiten angegeben. Darüber hinaus ist noch bis voraussichtlich 1. November auf der Richtungsfahrbahn München die Anschlussstelle Coswig gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die benachbarten Anschlussstellen Köselitz und Vockerode.

Zu beachten ist dabei aber auch noch, dass die Landesstraße 133 wegen Bauarbeiten in Höhe des Drehbergs bis voraussichtlich 18. Oktober voll gesperrt ist. Die Fahrbahn wird auf rund anderthalb Kilometer des A 9-Zubringers saniert. Als weitere Beeinträchtigung des Verkehrs muss die Sperrung der Elbebrücke zwischen Dessau und Roßlau angesehen werden. Diese Vollsperrung ist für das zweite Oktoberwochenende vorgesehen.

B 107 ab Göritz Baustelle

Verkehrsbehinderungen für die Dauer von rund vier Wochen kommen von diesem Montag an, 7. Oktober, auf der Bundesstraße 107 hinzu. Zwischen Göritz und der Landesgrenze zu Brandenburg in Richtung Wiesenburg lässt das Infrastrukturministerium auf dreieinhalb Kilometern die Fahrbahn erneuern. Die Umleitung führt über die Landesstraßen 122 und L 124, vom Abzweig Köselitz über Cobbelsdorf und Senst, dann weiter auf Brandenburger Seite über die L 83 und L 831.