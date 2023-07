95 Thementafeln in Coswig strahlen in neuem Glanze

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Coswig/MZ - Wer dieser Tage durch Coswig fährt, wird es eventuell mitbekommen: Die in Blau und Grün gehaltenen Tafeln, die unter anderem auf Coswiger Sehenswürdigkeiten und Geschichtsereignisse hinweisen, erstrahlen in neuem Glanze. „Diese Tafeln sind mittlerweile ein Teil unseres Stadtbildes“, hob Bürgermeister Axel Clauß (parteilos) hervor, „sie sind Thema in der Stadt und waren es in erster Linie als sie nicht mehr da waren.“ Nun konnten alle 95 Thementafeln in Coswig erneuert werden.