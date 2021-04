92 Läufer meistern Karlis Härtetest in Trebitz

Trebitz - 92 Läufer bewältigten am Wochenende Karlis Härtetest virtuell beziehungsweise individuell. Auf einer hervorragend präparierten Strecke konnten auf der Motocross-Strecke des MC Trebitz alle Aktiven ihren persönlichen Lauf bei besten Bedingungen absolvieren.

Die schnellste Zeit bei den Frauen erzielte die erst 16-jährige Gesine Reiter (Pretzsch) vor Johanna Petzold (Triathlonfreunde Wittenberg) und Yvonne Tietz (Heimat- und Feuerwehrverein Sackwitz).

Schnellster Mann war Sebastian Schapelt (Grün-Weiß Wittenberg), Platz zwei ging an Florian Schrödter aus Gallin, und Dritter wurde Kevin Patschäke (Pretzsch).

Bei den Mädchen unter 16 Jahre gewannCharlotte Nicolae(Triathlonfreunde) vor Greta Stowasser und Jo-Ann Ebert(beide Pretzsch). Bei den Jungen unter 16 Jahre setzte sich ein Pretzscher Trio durch. Es siegte Thorben Reiter vor Yannic Barth und Bastian Dorber.

Fünf Männern über 80 Jahre haben die Strecke bewältigt. „An der guten Resonanz kann man sehen, dass alle Aktiven den Vergleich suchen. Nicht verstehen können wir, dass vom größten Leichtathletikverein des Kreises kein Aktiver am Start war“, so Karl-Heinz Kotzur. Der Mann vom Pretzscher Organisationsteam kritisiert damit die TSG Wittenberg. „Hoffentlich können weitere Läufe mit diesem oder ähnlichen Konzepten durchgeführt werden, damit etwas Breitensport ermöglicht werden kann“, so Kotzur, der sich beim MC Trebitz für die Nutzung der Strecke bedankt. (mz)