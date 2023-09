Wittenberg/MZ - Eine ältere Frau wurde am Dienstag in einem Supermarkt in Wittenberg bestohlen.

Wie der Polizei am 19. September um 16.46 Uhr angezeigt wurde, entwendeten unbekannte Täter ein Portmonee mit Bargeld im zweistelligen Bereich und persönlichen Dokumenten.

Nach Angaben der 84-jährigen Geschädigten befand sie sich in der Zeit von 13.15 Uhr bis 13.48 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Berliner Chaussee in Wittenberg, wobei das Portmonee in ihrem Rollator abgelegt war. Weiterhin gab sie an, von einem unbekannten Mann angesprochen worden zu sein.

Der circa 170 Zentimeter große Mann mit kurzen dunklen Haaren und einem kurzen Bart soll in Begleitung eines vier bis fünf Jahre alten Kindes gewesen sein. Ob er für den Diebstahl der Geldbörse in Betracht kommt, ist nicht bekannt.