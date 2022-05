Wittenberg/MZ - Ein 83-jähriger VW-Fahrer hat am Montag um 10.45 Uhr in der Lugstraße in Wittenberg mehrere Autos beschädigt. Beim Rangieren zum Einparken hatte er das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt. Dadurch schob er die drei Autos vor ihm, einen VW, einen Ford und einen BMW, ineinander. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden.