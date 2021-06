81-Jährige verursacht Unfall mit drei Verletzten in Wittenberg

Wittenberg - Am Mittwoch gegen 12.35 Uhr fuhr in Wittenberg auf der Möllensdorfer Straße in Richtung Heuweg eine 81-jährige Frau mit einem PKW VW hinter einem PKW Ford. Als der Ford abbremste, um nach rechts auf ein Firmengelände abzubiegen, fuhr der VW fast ungebremst auf.

Die 46-jährige Ford-Fahrerin und ihr 61-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Unfallverursacherin wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Die drei Verletzten mussten medizinisch versorgt werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Wegen auslaufender Betriebsflüssigkeiten kam die Feuerwehr zum Einsatz. (mz/red)