600 Kilometer pilgern Von Lutherkirche zu Schlosskirche: Holländer reist mit Eselsgespann nach Wittenberg

Der Holländer Erik van Bronswijk ist mit seinem Eselsgespann unterwegs. Er ist auf dem Weg zur Thesentür an der Schlosskirche in Wittenberg. Doch dort kommt er nicht ohne Hindernisse an. Wer ihm hilft.