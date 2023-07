Ein Passant hat am Sonntag einen hilflos wirkenden Mann am Hauptbahnhof in Wittenberg gefunden. Nach ersten Erkenntnissen soll der 59-jährige Mann aus Brandenburg von drei Personen beraubt worden sein. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Am Bahnhof in Wittenberg soll sich ein Raub ereignet haben.

Wittenberg/MZ - Die Polizei sucht nach Zeugen. Am Sonntag gegen 22.40 Uhr fand ein Passant einen hilflos wirkenden Mann auf der Straße Am Hauptbahnhof in Wittenberg in Höhe des Bahnhofszeltes liegend vor. Nach ersten Erkenntnissen soll der 59-jährige Mann aus Brandenburg von drei Personen beraubt worden sein.

Er habe in einem Zug von Berlin nach Wittenberg drei Männer mit arabischem Phänotyp kennengelernt. Diese seien erst sehr freundlich zu ihm gewesen und sollen ihn dann auf dem Hauptbahnhof in Wittenberg geschlagen und getreten haben. Sie sollen ihm eine Tasche, einen Rucksack, ein Handy und die Geldbörse mit fast 700 Euro sowie diversen Dokumenten entwendet haben.

In welche Richtung sich die drei unbekannten Täter entfernten oder ob sie mit einem Zug weiterfuhren, ist bisher nicht bekannt. Der Geschädigte musste mit leichten Verletzungen und einer schlechten Allgemeinverfassung im Wittenberger Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Hinweise zum Tatgeschehen erbittet das Polizeirevier Wittenberg unter Telefon 03491/4690, oder per E-Mail [email protected]