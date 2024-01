Rohrbruch an der B 187 50 Haushalte ohne Wasser - Noch immer Bauarbeiten an der Dessauer Straße in Wittenberg

Etwa 50 Haushalte an der Dessauer Straße in Wittenberg sind am Wochenende ohne Wasser gewesen. Grund war ein Rohrbruch. Wie weit die Bauarbeiten fortgeschritten sind.