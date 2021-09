41-Jähriger mit 1,9 Promille auf der Autobahn bei Coswig erwischt

Coswig - Am Donnerstagmittag wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, welches in Schlangenlinien über die Autobahn A9 in Richtung Berlin fuhr. Beamte des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes konnten das Fahrzeug feststellen und bei Coswig kontrollieren.

Im Rahmen der Kontrolle wurde Atemalkohol festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Des Weiteren wurde der Führerschein noch vor Ort sichergestellt.

Gegen den 41-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mz)