Viel Lob und hohe Erwartungen gibt es für die Tesvolt-Chefs zum Baustart der neuen Fabrik in Wittenberg. In einem Jahr soll die Gigafactory stehen und sollen neue Jobs geschaffen werden.

Wittenberg/MZ. - Pünktlich zum Baustart scheint die Sonne auf die Photovoltaikanlagen neben dem Platanenweg. Viel Energie dürfte dabei zusammenkommen. Um eben dieses Plus geht es wenige Gehminuten weiter an diesem Montagnachmittag. Das Wittenberger Unternehmen Tesvolt zelebriert dort mit geladener Prominenz aus Politik und Wirtschaft den Spatenstich für sein neues Werk am Stammsitz. Die Gigafactory des Energiespeicherherstellers soll 30 Millionen Euro kosten, in einem zweiten Bauabschnitt soll noch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für dieselbe Summe hinzukommen.