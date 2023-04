Kanusport in Coswig

Der 83-jährige Horst Wolfensteller ist in seinem Leben schon weit gepaddelt.

Coswig/MZ - Die ersten Sonnenstrahlen, die es bis an die Elbe bei Coswig geschafft haben, nutzt Horst Wolfensteller, um sein Sportgerät auf Vordermann zu bringen. Seit nunmehr 70 Jahren ist der Coswiger Mitglied im Kanuverein der Stadt. Auch im Alter – Wolfensteller wird in Kürze bereits seinen 84. Geburtstag begehen – tritt oder besser gesagt paddelt der Senior keineswegs kürzer. Nun wurde er vom Deutschen Kanu Verband mit dem Wanderfahrerabzeichen Globus ausgezeichnet, denn allein seit dem Jahr 2000 ist Wolfensteller über 40.000 Kilometer gepaddelt. Theoretisch also einmal um die ganze Welt.