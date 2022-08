4.000 Pfeifen - Kirchenkantor erklärt Kindern wie eine Orgel funktioniert

Stadtkirchenkantor Christoph Hagemann lädt in Wittenberg zu einer Orgelführung für Kinder ein. Welche Geheimnisse es dabei zu entdecken gibt.

Einer Orgel Töne zu entlocken, ist gar nicht so einfach. Auch das erfuhren die Kinder bei der Führung.

Wittenberg/MZ - Am späten Freitagnachmittag versammelte sich eine kleine Traube von Kindern in der Stadtkirche St. Marien. Der Einladung von Stadtkirchenkantor Christoph Hagemann zur Orgelführung für Kinder folgte ein gutes Dutzend junger neugieriger Geister von Kleinkindern über Vorschulkinder bis hin zu Grundschülern und vereinzelt älteren Kindern in Begleitung der Eltern beziehungsweise Großeltern.