38—Jährige weicht Reh aus, wird schwer verletzt

Die 38-jährige Fahrerin eines Dacia befuhr am Donnerstagnachmittag um 15.35 Uhr die L 127 aus Richtung Wartenburg kommend in Richtung Globig, als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn wechselte. In der weiteren Folge wich sie diesem aus und geriet dabei ins Schleudern.

Anschließend verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schlussendlich auf dem Dach liegen. Zeugen, die wenig später am Unfallort vorbeikamen, leisteten der Schwerverletzten Erste Hilfe.

Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Pkw war die L 127 von 15.51 Uhr bis 17.42 Uhr halbseitig gesperrt. (mz/red)