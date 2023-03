Gräfenhainichen/MZ - So mancher begibt sich in den Wald, um die Natur und die Ruhe zu genießen. Doch ab und an stellt der Spaziergänger fest, dass dort reges Treiben herrscht. So auch kürzlich an einem Samstagmorgen im Breitewitzer Forst.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.