Wittenberg/MZ - Der Polizei wurde am 9. Januar um 00.11 Uhr angezeigt, dass ein unbekannter Täter gerade einen Zigarettenautomaten in der Straße An der Hohen Mühle in Reinsdorf aufbricht.

Kurz vor dem Eintreffen der Beamten floh dieser mit einem Motorrad, konnte aber in der Straße Am Bahnhof gestellt werden. Der Zigarettenautomat wurde beschädigt. Diebesgut konnte beim Beschuldigten jedoch nicht aufgefunden werden. Weiterhin wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug ohne Pflichtversicherung fuhr.

Des Weiteren stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen den 36-jährigen Mann aus Sachsen wurde eingeleitet.