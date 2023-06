Eine Fürstin prägte die Geschichte des Ortes wie keine zweite. Das feierten die Oranienbaumer am Wochenende mit vielen historischen Anekdoten.

Wie sich die Stadt Oranienbaum am Wochenende gefeiert hat

Spiele aus der frühen Geschichte der Stadt Oranienbaum waren am Schloss zu erleben.

Oranienbaum/MZ - Über mehr als ein ganzes Wochenende hinweg hat eine kleine Stadt in Anhalt, die sich zu einem entscheidenden Teil aus niederländischen Wurzeln entwickelt hat, den 350. Jahrestag ihrer Namensgebung gefeiert. 1673 fasste Henriette Catharina von Oranien-Nassau, seit 1659 mit Johann Georg II. von Anhalt-Dessau vermählt, den Entschluss, den Ort ihres repräsentativen Sommersitzes „Oranienbaum“ zu nennen. Das war in der zwischen Renaissance und Aufklärung liegenden Epoche des Barock. Und das Fest-Programm zeigte, dass sich an Geschichte ganz verschiedenartig erinnern lässt.