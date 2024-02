Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - „Scheiß Kanake“, schallt es über die Straße. „Verlass mein Land“. Danach sollen Schläge das Gesicht des überraschten Mannes getroffen haben. So zumindest schildert das Opfer, ein Student aus Jena, den Nachmittag des 22. August 2022 in Wittenberg. Er sei in Wittenberg zu Besuch gewesen und habe am Tag darauf zurückfahren wollen. Als er an seinem Auto stand, das nahe der Straße der Befreiung geparkt war und telefonierte, sei der Mann auf ihn zugekommen. Der habe ihn erst beleidigt und ihm dann ins Gesicht geschlagen. „Danach habe ich überlegt, was ich machen soll“, sagt der 23-Jährige vor dem Amtsgericht Wittenberg am Montagmorgen.