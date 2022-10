30 Jahre lang im Austausch

Reisen nach Mozyr, Mogiljow oder Moskau. Was Mitgliedern aus 30 Jahren Deutsch-Russländischer Gesellschaft besonders in Erinnerung geblieben ist.

Wittenberg/MZ - Wenn eine Organisation ihr 30-jähriges Bestehen feiert, dann gibt es allerhand Erinnerungen, die ausgetauscht werden. So auch bei der Deutsch-Russländischen Gesellschaft, die ihr Jubiläum an Sonnabend in der Studiobühne der Phönix-Theaterwelt gefeiert hat. Jedes Jubiläum der Gesellschaft ist auch eines für ihren Vorsitzenden Siegfried Dümichen. Er hat den Verein mit aus der Taufe gehoben und ließ sich damals für zwei Jahre wählen. Dass daraus 30 werden würden, hätte er nicht gedacht. Sicher auch nicht Projektleiter Heinz Wehmeier, der ebenso lange Macher der Vorhaben ist.