Pratau/MZ - Am Freitag, 23. Februar, ereignete sich im Wittenberger Ortsteil Pratau ein Betrugsversuch zum Nachteil eines 83-jährigen Mannes. Darüber informiert die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau in einer Pressemitteilung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 83-Jährige in den Mittagsstunden des 23. Februar einen Telefonanruf eines vermeintlichen Polizeibeamten erhalten. In weiteren Anrufen, welche sich bis in die Abendstunden fortsetzten, wurde der Geschädigte über einen angeblichen Einbruch und der Festnahme von drei Tätern in seiner Nachbarschaft informiert. Da sich dabei auch Hinweise ergeben hätten, dass Bankmitarbeiter mit Bankverbindungen von Privatleuten handeln würden, wurde der Geschädigte zur Geldabhebung aufgefordert. Im weiteren Verlauf sollte der Geschädigte Bargeld in Höhe 30.000 Euro in einem Briefumschlag in seinem Briefkasten zur Abholung ablegen.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte gegen 21:30 Uhr eine tatverdächtige Person in einem Pkw im Bereich der Wittenberger Straße / Pratauer Schulstraße festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden Gegenstände fest- und sichergestellt, welche auf eine Tatbeteiligung des Mannes schließen ließen.

Es erfolgte die vorläufige Festnahme des 24-Jährigen. Nach Aktenvorlage bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau wurde gegen den Beschuldigten am 24. Februar Haftantrag gestellt. Nach anschließender Vorführung vor dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dessau-Roßlau verkündete dieser den Untersuchungshaftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an. Es erfolgte die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu weiteren Tatbeteiligten dauern an.