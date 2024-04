48 Sitze sind zu vergeben. Am 9. Juni wird gewählt.

283 Bewerber wollen in den Wittenberger Kreistag

Der bisherige Kreistag in der Aula des Hauses Melanchthon in Wittenberg.

Wittenberg/MZ. - Acht Parteien und zwei Wählergruppen haben ihre 283 Bewerber für die sechs Wahlbereiche zur Kreistagswahl fristgerecht eingereicht. Das geht aus einer in dieser Woche veröffentlichten Mitteilung des Kreiswahlleiters hervor. Der Kreiswahlausschuss hatte die Liste am Dienstag bestätigt, sodass die Kandidaten für die Wahl des Kreistages am 9. Juni aufgestellt werden können.

Einige bekannte Gesichter

Im Wahlbereich I Kemberg – Gräfenhainichen treten für die CDU teils bekannte Vertreter wie die Bürgermeister von Kemberg und Gräfenhainichen, Torsten Seelig und Enrico Schilling, auf den vorderen Plätzen an. Auch der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller steht hier wieder auf der Liste für den Kreistag. Elf Kandidaten schicken die Christdemokraten in diesem Wahlkreis ins Rennen und damit einen mehr als die Freien Wähler.

Kürzere Listen kommen von der FDP, die zwei Kandidaten aufstellt, ebenso wie die Grünen oder die inzwischen in „die Heimat“ umbenannte rechtsextreme Kleinstpartei NPD. Während die SPD in diesem Wahlbereich drei Kandidaten aufstellt, schickt die Allianz der Bürger (AdB), die bei der vergangenen Wahl 2019 mit 2,8 Prozent der Stimmen einen Sitz im Kreistag erhalten hatte, fünf Kandidaten ins Rennen.

Im Wahlbereich II Zahna-Elster – Bad Schmiedeberg stehen sieben auf der CDU-Liste, sechs auf der der AfD, zwei auf der der Linken, sechs auf der der SPD, einer auf der der Grünen, sieben auf der der Freien Wähler, fünf auf der der AdB und je einer auf der vom Wittenberger Dirk Hoffmann gegründeten Liste „frei und parteilos“ sowie der Partei „Die Heimat.

Die Lutherstadt – traditionell bei Wahlen umkämpft – hat zwei Wahlbereiche. Hier werden einige langjährige Vertreter aus den Kommunalparlamenten aufgeführt. Darunter Bettina Lange (CDU), Uwe Loos (Linke), Stefan Kretschmar (Freie Wähler), Eckhard Naumann (SPD) oder Richard Thomas, der von der Liste der Freien Wähler zu der der AdB gewechselt ist. Die AfD schickt unter anderem Volker Scheurell und Anne Grünschneder ins Rennen. Offenbar gegen eine Kandidatur im Kreistag haben sich Vertreter des neugegründeten „Bündnis Sarah Wagenknecht“ (BSW) entschieden.

Kandidatenstarke Listen

Im Wahlbereich V Jessen – Annaburg sind CDU und Freie Wähler mit je neun Kandidaten personell am stärksten aufgestellt. Auch hier stehen wieder fünf AdB-Kandidaten zur Wahl. Die SPD tritt mit zwei Kandidaten an, darunter der Jessener Bürgermeister Michael Jahn.

Im Wahlbereich VI Coswig – Oranienbaum bringt die Allianz der Bürger sogar zehn Kandidaten aufs Papier, einen weniger als die CDU und einen mehr als die Liste der Freien Wähler. Zur Wahl stehen hier unter anderem Maik Strömer (CDU), Nadine Koppehel (AfD) und Henry Niestroy (Freie Wähler).