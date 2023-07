Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Was haben Søndervig und Wittenberg gemeinsam? Eigentlich nichts, denn weder liegt Wittenberg am Meer, noch hat es in der Geschichte von Søndervig jemanden wie Martin Luther gegeben. In wenigen Wochen aber wird es in Wittenberg zumindest eine Ahnung von dem geben, was jedes Jahr an der dänischen Nordseeküste bei einem Sandskulpturenfest für Aufsehen sorgt.