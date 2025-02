Wehren der Stadt Oranienbaum-Wörlitz kommen zur gemeinsamen Jahreshauptversammlung zusammen. Was der Stadtwehrleiter Jan Wieczorek bilanziert.

23 Mal brannte es im vergangenen Jahr in Oranienbaum-Wörlitz

Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Die Feuerwehren von Oranienbaum-Wörlitz weiterzuentwickeln und somit für ein hohes Maß an Sicherheit in der Stadt zu sorgen, dazu hat sich die Stadtwehrleitung verpflichtet. Wie das bisher gelungen ist, das erfuhren Kameraden und Gäste am Freitag.