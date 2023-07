Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/Wittenberg/MZ - Der bereits für Juni geplante Berufungsprozess gegen einen Mann aus Wittenberg vor der 7. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau war verschoben worden und soll nunzum Wochenbeginn stattfinden. Der 23-jährige Angeklagte muss sich wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten. Er soll am 23. Dezember 2021 aus Übermut an der Bundesstraße 184 in Wittenberg zwei Leitpfosten abgebrochen haben.